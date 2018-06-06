HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cilvegözü'nden yaklaşık 41 bin tır geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 5 ayda yardım ve ticari amaçlı 41 bin civarında tır geçiş yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari ve insani yardım malzemesi taşıyan tırların geçişleri sürüyor.

Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeleri ile ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye geçiş yapıyor.

Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.

Bu kapsamda, sınır kapısından 5 ayda yardım ve ticari amaçlı 41 bin civarında tır geçiş yaptı.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Boyner'de 'İyiliğin Modası Geçmez'Boyner'de 'İyiliğin Modası Geçmez'
Son dakika! Ankara'da korkunç kaza: Anne ve kızı öldüSon dakika! Ankara'da korkunç kaza: Anne ve kızı öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cilvegözü sınır

En Çok Okunan Haberler

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Efsane sunucu Erkan Yolaç yoğun bakımda (Erkan Yolaç kimdir)

Efsane sunucu Erkan Yolaç yoğun bakımda (Erkan Yolaç kimdir)

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ’ye büyük darbe! Kemal Zorludemir yakalandı

FETÖ’ye büyük darbe! Kemal Zorludemir yakalandı

Son dakika! Ankara'da korkunç kaza: Anne ve kızı öldü

Son dakika! Ankara'da korkunç kaza: Anne ve kızı öldü

Şans Topu sonuçları 6 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 6 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

Kandil operasyonu öncesi PKK elebaşları kaçmaya başladı

Kandil operasyonu öncesi PKK elebaşları kaçmaya başladı

Muharrem İnce'yi bir de annesinden dinleyin

Muharrem İnce'yi bir de annesinden dinleyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.