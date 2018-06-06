Cilvegözü'nden yaklaşık 41 bin tır geçti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari ve insani yardım malzemesi taşıyan tırların geçişleri sürüyor.
Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeleri ile ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye geçiş yapıyor.
Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.
Bu kapsamda, sınır kapısından 5 ayda yardım ve ticari amaçlı 41 bin civarında tır geçiş yaptı.
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