HABER

Çimtaş'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 16:18 | Son Güncelleme

Çimtaş'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çimtaş A.Ş. ile Türk Metal Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Gemlik ilçesinde kurulu Çimtaş'ta imzalanan sözleşme, bin 200 işçiyi kapsıyor.

Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kez daha sendikanın işçilerle birlik olduğunda neler yapabileceğini gördüklerini söyledi.

Sabah saatlerinde greve başlanacağı bilgisi üzerine harekete geçildiğini belirten Durmaz, "Kararlı olduğumuzu görünce işveren, daha fazla direnmedi ve sözleşmeyi imzaladı. Bu dönem ikinci zaferimizi kazanmış olduk." dedi.

Sendikadan sözleşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Totalde ilk altı ay için toplam zam oranı yüzde 23'e tekabül ediyor. 1 Eylül 2017'den itibaren taban saat ücretlerinin 9 liraya çekilmesi, saat ücretlerine seyyanen 1,6 lira artış, her kıdem yılı için 0,10 lira zam, ikinci, üçüncü, dördüncü altı aylar için enflasyon oranında zam, sosyal haklara yüzde 23 zam, Çimtaş çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası yapıldı." denildi.

Başbakan Yıldırım'ı duygulandıran anlarBaşbakan Yıldırım'ı duygulandıran anlar
İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar varİstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var
26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çimtaş Gemlik

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.