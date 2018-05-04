Çimtaş'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çimtaş A.Ş. ile Türk Metal Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Gemlik ilçesinde kurulu Çimtaş'ta imzalanan sözleşme, bin 200 işçiyi kapsıyor.

Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kez daha sendikanın işçilerle birlik olduğunda neler yapabileceğini gördüklerini söyledi.

Sabah saatlerinde greve başlanacağı bilgisi üzerine harekete geçildiğini belirten Durmaz, "Kararlı olduğumuzu görünce işveren, daha fazla direnmedi ve sözleşmeyi imzaladı. Bu dönem ikinci zaferimizi kazanmış olduk." dedi.

Sendikadan sözleşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Totalde ilk altı ay için toplam zam oranı yüzde 23'e tekabül ediyor. 1 Eylül 2017'den itibaren taban saat ücretlerinin 9 liraya çekilmesi, saat ücretlerine seyyanen 1,6 lira artış, her kıdem yılı için 0,10 lira zam, ikinci, üçüncü, dördüncü altı aylar için enflasyon oranında zam, sosyal haklara yüzde 23 zam, Çimtaş çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası yapıldı." denildi.

