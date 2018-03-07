- "Çin ABD'ye diğer ülkeler üzerinden de çelik satıyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin çelik ithalatında Çin'in payının kağıt üzerindekinden çok daha yüksek olduğunu belirterek, "Ülkemize gelen ithal çeliğin sadece yüzde 2'sinin Çin'e ait olduğu doğru değil. Onlar, ABD'ye diğer ülkeler üzerinden de çelik satıyorlar." dedi.

Başkan Trump ile İsveç Başbakanı Stefan Löfven, görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündemin en önemli maddelerinden gümrük tarifelerine yönelik soru üzerine, ABD'nin neredeyse bütün ülkeler tarafından suistimal edildiğini kaydeden Trump, "Ben bu durumdan, diğer ülkeleri değil, ABD yönetimlerini sorumlu tutuyorum." yorumunu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çeşitli ticaret bariyerleriyle ABD'nin önünü keserken, ürettikleri araçları ABD'ye rahatça ihraç ettiklerini dile getiren Trump, "AB istediğini yapabilir ancak eğer biz Avrupalı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirirsek, bunu uzun süre yapamazlar. AB bize iyi davranmadı, ticaret açısından durum çok adaletsiz." ifadelerini kullandı.