Çin, ABD'yi gümrük vergisi listesi nedeniyle kınadı

PEKİN (AA) - Çin Ticaret ve Dışişleri Bakanlıkları, ABD'nin yüzde 25 ek gümrük vergi getireceği Çin menşeli yaklaşık bin 300 ürüne yönelik liste yayımlamasını güçlü şekilde kınadı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 50 milyar dolar tutarında ve yaklaşık bin 300 ürünü içeren listeye ilişkin, "ABD tarafının itirazlara rağmen yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı ürün listesinin açıklanması temelsiz, tipik tek taraflılık ve korumacı bir uygulama. Çin tarafı buna sert şekilde karşı çıkıyor ve güçlü şekilde kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Çin'in, ABD'nin söz konusu uygulamasını Dünya Ticaret Örgütünün uyuşmazlık çözüm mekanizmasına taşıyacağı duyuruldu.

Pekin yönetiminin, Çin Dış Ticaret Hukukunun ilgili kurallarına göre, ABD menşeli ürünlere yönelik eşit büyüklükte ve çapta karşı önlemleri almaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, bu önlemlerin ilerleyen günlerde yayımlanacağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Washington yönetiminin bu hareketiyle, Çin-Amerikan iş dünyası ve tüketicilerinin çıkarları ve çağrıları ile 40 yıllık ikili ticari ilişkileri görmezden geldiği savunuldu.