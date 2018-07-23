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Çin aşı üreticileri hakkında soruşturma başlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

Çin aşı üreticileri hakkında soruşturma başlatıyor

PEKİN (AA) - Çin Başbakanı Li Kıçiang, bozuk gıda ve ilaç skandallarının ardından kuduz aşısı üreten firmanın ihlalleri üzerine aşı endüstrisiyle ilgili soruşturma yürütülmesi talimatı verdi.

Başbakan Li, üretim ve denetleme raporlarında sahtecilik yapmakla suçlanan Çangçun Çangsheng Life Sciences şirketinin, "ahlaki sınırları ihlal ettiğini" belirterek, kamu güvenliğini tehlikeye atan her türlü ihlale karşı kararlılıkla önlem alma sözü verdi.

Li'nin aşı endüstrisiyle ilgili soruşturma yürütülmesi talimatı verdiği belirtildi.

Çin'de bozuk gıda, süt ve diğer ürünlerle ilgili ölümler ve rahatsızlıkların ardından yetkililerin halkın güvenini kazanmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Kuduz aşısıyla bağlantılı herhangi olumsuz bir vaka yaşanmazken olay, sosyal medyada sert bir dille eleştirilmişti.

Çangçun Çangsheng Life Sciences şirketinin, üretimi durdurması ve kuduz aşılarını toplatması istenmiş, müfettişlerin, aşıların etkili olup olmadığını incelediği belirtilmişti.

Ekim ayında aynı şirketin, bir bölümünün bozuk çıkmasının ardından difteri, boğmaca ve tetanoz aşısı üretimini sonlandırması talimatı verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Başbakanı Li Kıçiang Kuduz aşısı

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