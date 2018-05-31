"Çin, Asya'da uzun vadede en büyük zorluk"

ABD Pasifik Komutanı Amiral Harry Harris, Kuzey Kore'nin Pasifik'te barışa en yakın tehdit olmayı sürdürdüğünü, öte yandan Çin'in "hegemonya hayalinin" Washington için uzun vadede en büyük zorluk olduğunu söyledi.

Harris, Hawaii'de görevi Amiral Phil Davidson'a devrettiği tören sırasında yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore, bizim için en yakın tehdit olmayı sürdürüyor. ABD'ye erişebilen füzeler ile nükleer kapasiteye sahip bir Kuzey Kore kabul edilemez." dedi.

ABD Pasifik Komutanlığının (PACOM) ardından ABD'nin Seul Büyükelçisi olması beklenen Harris, Çin'in ABD için uzun vadede en büyük zorluk olduğuna işaret ederek, "ABD ve müttefiklerinin müdahalesi ve angajmanı olmazsa Çin'in Asya'da hegemonya hayalini gerçekleştireceğini" söyledi.

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying'den Harris'in açıklamalarına yanıt geldi.

Çunying, Amiral Harris'in, başkalarının bunu ABD'nin elinden alacağı korkusuyla "kafayı hegemonyaya taktığı" değerlendirmesinde bulundu.

- Güney Çin Denizi

Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.