ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ARBEDE (1)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
Tarabya'da bulunan Çin Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, 5 Temmuz 2009’da Doğu Türkistan’da yaşanan katliamı protesto etti. Protesto sırasında polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.
Görüntü Dökümü:
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-Eylemden görüntü
-Arbede çıkması
-Detaylar
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