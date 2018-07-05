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ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ARBEDE (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA Tarabya'da bulunan Çin Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, 5 Temmuz 2009’da Doğu Türkistan’da yaşanan katliamı protesto etti.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
Tarabya'da bulunan Çin Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, 5 Temmuz 2009’da Doğu Türkistan’da yaşanan katliamı protesto etti. Protesto sırasında polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Görüntü Dökümü:
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-Eylemden görüntü
-Arbede çıkması
-Detaylar

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