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Çin Başkonsolosu Wei, Başkan Demircan’ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 10:36 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ı makamında ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, gençlik değişimleri ve kültürel etkinliklerde iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.

Çin Başkonsolosu Wei, Başkan Demircan’ı ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA) -BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ı makamında ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, gençlik değişimleri ve kültürel etkinliklerde iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.

Görevine yeni başlayan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine değinen Başkan Demircan ve Başkonsolos Wei, bunun iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesi açısından da önemli olduğunu vurguladı. Başkan Demircan görüşmenin ardından nazik ziyaretinden dolayı Başkonsolos Wei’ye teşekkür etti.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDE İŞBİRLİĞİ

Görüşme sırasında Beyoğlu Belediyesi'nin hizmetleri hakkında da Başkan Demircan’dan bilgi alan Başkonsolos Wei, Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlamaktan, gençlik değişimleri ve kültürel etkinliklerde işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağını belirtti.

ÇİN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERE YEREL KATKI

Başkan Demircan da Çin ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilere yerelde de katkı sağlamak istediğini, Çin halkını, geleneksel Çin kültürünü ve ayrıca Çin teknolojisini Beyoğlu’nda tanıtmaktan memnun olacağını ifade etti. Başkan Demircan ayrıca Taksim’deki festival alanında ve Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisinde Çinli sanatçıları da ağırlamaktan mutlu olacaklarını dile getirdi.

(FOTOĞRAF)

Çin Başkonsolosu Wei, Başkan Demircan’ı ziyaret etti

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