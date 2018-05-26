Çin Burkina Faso ile diplomatik ilişki tesis etti

PEKİN (AA) - Çin’in, Burkina Faso ile diplomatik ilişki kurduğu bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, başkent Pekin’de Burkina Faso Dışişleri Bakanı Alpha Barry ile diplomatik ilişkilerin devam etmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, Çin'in temsilicisini Pekin yönetimi olarak kabul ettiğini ve Tayvan'ı, Çin’in ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü kabul etti. İki hükümet, karşılıklı saldırmazlık, iç işlere müdahale etmeme, karşılıklı egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde dostane ilişkiler geliştirmek için anlaştı.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, 2 gün önce Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından Çin, Burkina Faso’nun bu kararını takdir ettiğini bildirmişti.

Burkina Faso, Çin ile 1973’te diplomatik ilişki kurmuştu. Burkina Faso'nun 1994 yılında ise Tayvan ile diplomatik ilişki kurması üzerine Pekin yönetimi Burkina Faso ile diplomatik ilişkilerini sona erdirmişti.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

