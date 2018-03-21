Çin Büyükelçiliğinden nevruz kutlaması

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Nevruz Bayramı'nı düzenlediği etkinlikle kutladı.
Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang'ın ev sahipliğinde Ankara Devlet Opera Ve Balesi Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda konuk katıldı.
Yu, burada yaptığı konuşmada, dünyada 30'dan fazla etnik grubun nevruzu kutladığına işaret ederek, 3 bin yıllık bu geleneksel bayramın, 2009'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından somut olmayan temsili miras listesine alındığını belirtti.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde de nevruzun huzur ve barış içinde kutlandığını anlatan Yu, Çin devletinin Sincan bölgesine çok önem verdiğini vurguladı.
Yu, Çin-Türkiye ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edeceğine değinerek, ilişkilerin derinleşerek gelişmesini umduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından Çin'in Uygur'lu sanatçısı Dilber Yunus bir konser verdi.
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