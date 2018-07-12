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Cin çıkarma işi yapan sanıktan mahkemeden skandal itiraf!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

Antalya'da, 'Sende ölüm büyüsü var' diyerek, bir aileyi 2 milyon TL dolandırdığı, ayrıca 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek, birçok kişiden haksız kazanç sağladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tali Yüksel Yeşilot, duruşmada eşi Öznur Yeşilot'u aldattığını itiraf etti, “Karımdan özür diliyorum" dedi.

Cin çıkarma işi yapan sanıktan mahkemeden skandal itiraf!

Antalya'da çok sayıda kişiyi kendilerine 'ölüm büyüsü' yapıldığına ikna edip, 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot, hakim karşısına çıktı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' ve 'cinsel saldırı'dan 24 yılla yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ile 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 7 yıl hapsi istenen Öznur Yeşilot ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

'BÜYÜ YAPTIM' YERİNE 'BAKIM YAPTIM' DEDİ

Mahkeme Başkanı, Tali Yüksel Yeşilot'a, büyülü, cinli ve hastalıklı kişileri iyileştirdiği, manevi gücü ile birçok hastayı seanslar ve uygulamalar yaparak iyi ettiği, bazı kadınlara uyuşturucu vererek cinsel istismar suçunu işlediği ve onlardan cinlere okutmak bahanesiyle 'rızık' adı altında para aldığı yönündeki iddiaları sordu. Yeşilot, 'Büyü yaptım' yerine 'Bakım yaptım' deyince mahkeme başkanı “Bu nasıl bakım? Sen müştekilere cinlerinin olduğunu söylemişsin" dedi. Yeşilot ise "Cinim olsa buraya getirir herkesi etkilerdim" karşılığını verdi.

Tali Yüksel Yeşilot, 'ölüm büyüsü' olduğu iddiasıyla ve 'cin çıkarma' bahanesiyle İ.O. ve ailesinden, 2 yılda toplam 2 milyon TL aldığı yönündeki iddiaları yalanladı. İki yılda kendisine sadece suyla yaptığı 'bakım' nedeniyle belirli aralıklarla zorla para verildiğini, bazen de kendisinin borç aldığını öne süren Tali Yüksel Yeşilot, bu rakamın da toplamda 400 bin TL olduğunu söyledi. Yeşilot, paranın 200 bin TL'sini de iade ettiğini ileri sürdü.

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"ARKANDA KARIN OTURUYOR"

Mahkeme başkanının, İ.O.'nun kızı E.O.'ya, içinde cinler olduğu iddiasıyla cinsel istismarda bulunduğu yönündeki şikayeti sorması üzerine Yeşilot, "Londra'dan gelen E.O.'ya 30-40 kez bakım yaptım. Sonrasında aramızda duygusal yakınlaşma oldu. Birbirimize aşık olduk. Adam severse tam sevmeli" dedi. Bu sözler üzerine mahkeme başkanının "Arkanda karın oturuyor" dediği Yeşilot eşine dönerek, "Karımdan özür diliyorum" dedi. Başkan da sanığın eşine, "Bakın eşiniz size serenat yapıyor" dedi.

"MESAJ GELDİ, BEN DE ANNEME GÖSTERDİM"

Sanık Tali Yüksel Yeşilot, E.O.'nun kendisine bir gece cinsel organlarını gösteren fotoğraflar attığını, bunları da 12 yaşındaki kızı F.Y.'nin gördüğünü, bu nedenle de eşiyle kavga ettiklerini belirtti. Duruşmada dinlenen sanıkların kızı F.Y. ise babasını doğrulayarak, "Benim telefonum olmadığı için babamın telefonu ile oyun oynadığım sırada E. abladan resimli mesaj geldi. Ben de anneme gösterdim" dedi.

"ADAM SEVERSE TAM SEVMELİ"

Öznur Yeşilot da eşinin ve kızının söylediklerini onaylayarak, "Eşim emlak işi yaptığı için E.O. ile ticari ilişkileri vardı. Fotoğrafları gördükten sonra eşime artık E.O. ile görüşmemesini istedim. Zaten o günden sonra da görüştüklerini görmedim" dedi. Mahkeme başkanının, "Eşinizi hiç kıskanmadınız mı" diye sorması üzerine Öznur Yeşilot, "Genelde telefonla konuşurlardı. Tabii ki o zamanlar da kıskanıyordum" dedi. Mahkeme başkanının "Eşiniz diyor ki 'Adam severse tam sevmeli' ne diyorsunuz" demesi üzerine Öznur Yeşilot, sadece başını salladı.

Müşteki E.O. ise sanık Tali Yüksel Yeşilot'un telefonuna müstehcen fotoğraf atmadığını söyledi. Mahkeme sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya cin çıkarma aldatma

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Bu tarz insanlara inanıp para verenler, lütfen kendinize yeni bir beyin taktırın.
@ayyildizimbenim ama bazı beyinler din deyince duruyor.. DİNİ HEP HACILAR HOCALARA TARİKATLARA BIRAKIR CUMHURİYETİ YIKICAZ DİYE USTLERİNE GİTMEZSEN NE DİNİN NEDE VATANIN YASANILIR HALE GELMEZ..
şu adamla duygusal yakınlaşma yaşayıp, ''birbirimize aşık olduk'' diyebilen kadın nasıl bi yokluk içindeyse çok merak ediyorum. bir de londradan gelmiş :)
3 harflilerden değil 5 harflilerden korkacan demişler,boşa dememişler.
Şu fotoğraftaki bay göbek mi bir aileyi 2 milyon TL dolandırmış? kusura bakmayın ama ortada suç göremiyorum sanki.
ülkede serbest olduğu müddetçe hoca ayağına daha çok götürürler. Devletin bu tür işleri yasaklaması ve çok ciddi yaptırımlar yapması şart. şikayet etsekte kar etmiyor. insanlarımız maalesef inanıyorlar bunlara.
bu millet ne zaman hacı hoca peşini bırakırsa o zamn düzelir
buna , tosun memete vb gibilre para kaptıranlar la gittik aynı sandığa oy attık
Geri kalmış cahillerin çoğunlukta olduğu ülkelerde bu tarz insanlar iyi para kaldırıyor :)
Cok gereksiz bir gundem isgali.Alan razi satan razi.Kimseyi zorla cagirmamislar herkes kendi istegiyle gelmis.Madem boyle olaylarin ustune gidilecek CIFTLIK BANK olayinin sonlandirilmasi cozume kavusturulmasi gerekirdi..,ne hikmetse cesitli senaryolarla bugercek gizlendi...unutturuldu..NEDEN....,yoksa isin icinde siyasiler burokratlarmi var NEDEN...,bu konunun ustu ortuldu
Hala böyle cincilere inanan akıllar var yazık uyanın artık
yahu bu cinlerin akıllısı yokmu,kendileriyle uğraşan bu"hinoğlu hine"musallat olmuyormu.?sanki adamın kadrolu memurları,gir deyince giriyorlar çık deyince çıkıyorlar.
karısını aldattığı için özür diliyor. ayyy kıyamam...
müslümanlara zulüm mü ediliyor?!..inanç serbestliği nerede, isteyen isteyenden neden cin çıkaramıyor?!!...narada bu devlet!...narada cin çıkarma.adam soyma,günah işleme özgürlüğü!..
@sarrazin helal kardeşim hislere tercüman omuşsun:))))
Bu millet ne zaman bilgilenirse Kurani okur sa herkes ne zaman kendisinin imami olursa o zaman bu düzenbazlar nemalanamaz
Takke yasa tesbih yasa cin cıkarma yasa cin cıkarıyeeaaaaaaaahh
Haram yiye yiye domuz gibi olmuş
dolandırılanlarda yargılanmalı bu devletin başka işlerle uğraşmaya ihtiyacı hangi yüzyıldayız bitmiyor arkadaş
ya millette ne para var, eski para ile trilyonları millet bir çırpıda veriyor, nasıl kazanıyorlar hayret.. 400 bin almış falan filan bu bile yüksek anasını satayım biz de ne araba var ne ev, bu paralar bende olsa hemen bir ev alırım.. hepsine yuuuhh
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