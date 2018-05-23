Çin'de görevli ABD'li diplomata 'sonik saldırı'!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'deki bir konsolosluk çalışanının 'olağandışı bir ses' nedeniyle yaralandığını açıkladı.
Açıklamada, ABD ve Çin'in olayı araştırdıkları belirtildi.
MEDİKAL OLARAK KÜBA'DAKİYLE AYNI
Konuyla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, olayın daha önce Küba'daki ABD'li diplomatların yaşadığı 'sonik saldırı' ile medikal anlamda aynı olduğunu açıkladı.
UZMAN EKİP GÖNDERİLDİ
Pompeo, uzman ekiplerin olayın yaşandığı Guangzhou şehrine gönderildiğini belirtti.
Bir süre önce ABD'nin Havana'daki Büyükelçiliğinde görevli diplomatların ve aile fertlerinin de aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü.
ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı. Küba, 'sonik saldırı' haberlerini yalanlamıştı.
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