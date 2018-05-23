HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çin'de görevli ABD'li diplomata 'sonik saldırı'!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:23 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Mike Pompeo, Çin'deki bir konsolosluk görevlisinin daha önce Küba'da görülen 'sonik saldırı'ya benzer bir şekilde yaralandığını açıkladı

Çin'de görevli ABD'li diplomata 'sonik saldırı'!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'deki bir konsolosluk çalışanının 'olağandışı bir ses' nedeniyle yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, ABD ve Çin'in olayı araştırdıkları belirtildi.

MEDİKAL OLARAK KÜBA'DAKİYLE AYNI

Konuyla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, olayın daha önce Küba'daki ABD'li diplomatların yaşadığı 'sonik saldırı' ile medikal anlamda aynı olduğunu açıkladı.

UZMAN EKİP GÖNDERİLDİ

Pompeo, uzman ekiplerin olayın yaşandığı Guangzhou şehrine gönderildiğini belirtti.

Bir süre önce ABD'nin Havana'daki Büyükelçiliğinde görevli diplomatların ve aile fertlerinin de aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü.

ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı. Küba, 'sonik saldırı' haberlerini yalanlamıştı.


PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!
Beylikdüzü'nde demokrasi şöleniBeylikdüzü'nde demokrasi şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin diplomat Mike Pompeo sonik saldırı

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!

İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

İstanbul'da D-100'de trafiği kilitleyen kaza!

İstanbul'da D-100'de trafiği kilitleyen kaza!

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Gülay Emre'den zehir zemberek sözler! Adaylıktan çekildi

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Gülay Emre'den zehir zemberek sözler! Adaylıktan çekildi

İstanbul'da kadın yolcuyu arabadan atan taksici tutuklandı

İstanbul'da kadın yolcuyu arabadan atan taksici tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.