Çin Devlet Başkanı Şi, Guterres ile görüştü

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kendi model ve teorilerini başkalarına empoze etmeyeceklerini belirtti.

Şi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Boao Asya Forumu 2018 Yıllık Toplantılarına katılmak üzere bu ülkeye gelen Guterres ile başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi, uluslararası gündemin son zamanlarda yeni gelişme ve değişimlere maruz kaldığını, bu alanda çıkan sorunların çözümünün de uluslararası siyasi yönetişim mekanizmalarına kaldığını söyledi.

Bu tür zorlukları çözmek için küresel yönetişimin sürekli ilerletilmesi ve mükemmelleştirilmesi gerektiğini kaydeden Şi, ister ülke içi ister küresel yönetişimde, insanlığın kazancının hedeflenmesi ve insanların güven ve istikrar beklentilerinin karşılanması gerektiğini kaydetti.

- Çin kendi modelini ve teorilerini diğer ülkelere empoze etmeyecek

Görüşmede, BM’nin statüsünün ve otoritesinin güvenliğinin sağlanmasının Çin diplomasisinin temel politikası olduğunu ifade eden Şi, tüm küçük ve büyük ülkeleri eşit şekilde savunacaklarını belirtti.