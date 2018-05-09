Çin Devlet Başkanı Şi, Trump ile telefonda görüştü

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda ikili ticareti ve Kuzey Kore’yi görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, Trump’a iki ülkeden ilgili heyetlerin Çin ve ABD arasındaki ticari anlaşmazlıkları uygun bir şekilde çözmek için iki tarafın da kazançlı çıkacağı uygun bir yolu bulmak amacıyla çabalaması gerektiğini söyledi.

Çin’in ABD ve Kuzey Kore arasında gelecek ay başına kadar yapılması planlanan görüşmeyi desteklediklerini de dile getiren Şi, Washington ve Pyongyang yönetimleri arasında güven inşa edilmesi ve tarafların sorunlarını diyalog yoluyla çözmelerini beklediklerini, Çin’in Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması için aktif rol oynamak istediğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump da ikili ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, ekonomi ve ticari konuları uygun bir şekilde ele almak için Pekin yönetimi ile birlikte çalışmak istediklerini kaydetti.

Kuzey Kore konusunda Çin’in duruşuna önem verdiklerini kaydeden Trump, Kore Yarımadası meselesinin müzakere ve istişare ile çözümü teşvik etmeki için Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

