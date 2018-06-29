HABER

Çin Devlet Başkanı Şi'den Erdoğan'a seçim tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 18:14 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti - Şi Cinping: "Sizin liderliğiniz altında, ulusal kalkınma yolunda Türkiye'nin daha büyük ve yeni başarılar kazanacağına inanıyorum" - "Çin-Türkiye stratejik ortaklığının ülkelerimizin ve halklarımızın yararına olacak şekilde daha da gelişmesi için sizinle birlikte çalışmayı arzu ediyorum"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferi nedeniyle kutladı.

Edinilen bilgiye göre, Çin Devlet Başkanı Şi, Erdoğan'a, 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik mesajı gönderdi.

Şi Cinping, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yeniden seçildiğinizi öğrenmekten memnuniyet duydum. Çin hükümeti, Çin halkı ve şahsım adına, size en içten tebriklerimi sunmak istiyorum. Sizin liderliğiniz altında, ulusal kalkınma yolunda Türkiye'nin daha büyük ve yeni başarılar kazanacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine son derece önem verdiğini belirten Çin Devlet Başkanı Şi, şunları kaydetti:

"Son yıllarda sizinle yakın temaslar sürdürdük ve ülkelerimiz arasında her alandaki iş birliğinde olumlu sonuçlar elde edilmesini teşvik ettik. Çin-Türkiye stratejik ortaklığının ülkelerimizin ve halklarımızın yararına olacak şekilde daha da gelişmesi için sizinle birlikte çalışmayı arzu ediyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını temenni eder, sağlığınız ve saygıdeğer ülkenizin refahı ve Türk halkının mutluluğu ve esenliği için en iyi dileklerimi sunarım."

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
GÜNCELLEME - Otobüste GÜNCELLEME - Otobüste "yüksek sesle konuşma" tartışmasındaki ölüm
Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiasıAlaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'

Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.