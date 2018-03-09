HABER

Çin Devlet Başkanı Şi'den Trump'a övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 21:09 | Son Güncelleme

Şi, telefonda görüştüğü ABD Başkanı Trump'a "Kuzey Kore nükleer meselesini siyasi yollardan çözme iradesini takdirle karşıladığını" söyledi

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'a "Kuzey Kore nükleer meselesini siyasi yollardan çözme iradesini takdirle karşıladığını" söylediği belirtildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Şi ve Trump yaptıkları telefon görüşmesinde, Kuzey Kore meselesi ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'a, "Kuzey Kore nükleer meselesini siyasi yollardan çözme iradesini takdirle karşıladığını" söyleyerek, ABD ve Kuzey Kore'nin en kısa zamanda diyaloğa başlaması ve olumlu sonuçlar için çaba göstermesini umduğunu ifade etti.

Taraflara "iyi niyet göstermeleri ve ılımlı havayı olumsuz etkileyecek eylemlerden kaçınmaları" çağrısında bulunan Şi, Kore yarımadasında yakalanan pozitif ivmenin sürmesini umduğunu belirtti.

Şi, ayrıca iki ülkenin iş birliğine odaklanarak, farklılıkları doğru ele alması ve kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ekonomik iş birliğini teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen görüşme davetini kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Trump'ın Kim'in görüşme davetini kabul ettiğini doğrulamış, görüşmenin yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini açıklamıştı.

Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!
İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmezİlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez
Afrin'nde Raco'nun merkezine ulaşıldıAfrin'nde Raco'nun merkezine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping Kuzey Kore

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Yargıtay'dan flaş Can Dündar kararı!

Yargıtay'dan flaş Can Dündar kararı!

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

THY 60 uçak alacak

THY 60 uçak alacak

Mülakat süreci başladı

Mülakat süreci başladı

İstanbul'da trafik denetimleri

İstanbul'da trafik denetimleri

Polis Okulunda Azeri ve Türk vekilden Afrin’e selam

Polis Okulunda Azeri ve Türk vekilden Afrin’e selam

Taksim'de silahlı kavga: 3 yaralı (GENİŞ HABER)

Taksim'de silahlı kavga: 3 yaralı (GENİŞ HABER)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.