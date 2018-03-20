"Çin dışa daha çok açılacak"

PEKİN (AA) - Çin Başbakanı Li Kıçiang ülkesinin dışa açılımının gittikçe artacağını belirterek, "Çin ekonomisi dünya ülkeleriyle öyle bir entegrasyon seviyesindeki kapıların dışa kapatılması durumunda kendi kalkınmamızı engelleriz.” dedi. Başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda gerçekleşen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin kapanış toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Li, Kuzey Kore, Çin ekonomisinin dışa açılımı, ABD ile Çin arasında olası ticaret savaşı, yabancı şirketlere tanınacak kolaylıklar olmak üzere çeşitli konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çin’in dışa açılımı ve yabancı şirketlere sağlanan kolaylıklarla ilgili konuşan Li, ülkenin dışa açılımının bir süreç olduğunu belirterek, bunun sadece bazı şartlara değil ayrıca uzun dönemli durumlara da bağlı olduğunu söyledi. Li, geçen 5 yıla göre, yabancı şirket sahiplerine pasaport ve ülkeye giriş çıkışlarda tanınan kolaylıkların arttığını ifade etti. Li, dışa açılımı iki kişinin kürek çektiği bir kayığa benzeterek sadece bir tarafın değil iki tarafın karşılıklı çalışmasıyla dışa açılımda mesafe kat edileceğine vurgu yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in geçen yıl Davos Zirvesi’nde söylediği, “Çin, serbest ticareti koruyacak. Dışa açılım Çin’in ulusal politikasıdır.” sözünü hatırlatan Li, Çin ekonomisi dünya ülkeleriyle öyle bir entegrasyon seviyesindeki kapıların dışa kapatılması durumunda kendi kalkınmamızı engelleriz.” diye konuştu. Li, hem yerli hem yabancı firmaların Çin pazarında adil şartlarda rekabet etmesini istediklerini dile getirdi. - "Ticaret savaşının kazananı olmaz" ABD'nin 8 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanması kararı almasının ardından iki ülke arasında olası "ticaret savaşı" söylemlerine ilişkin konuşan Li, ülkesinin bu konudaki tutumunu pek çok defa yinelediğini söyledi. İki ülke arasında yaşanacak bir ticaret savaşının kazananı olmayacağına dikkati çeken Li, ABD ve Çin’in bu konuda duygusallıktan uzak ve makul davranması gerektiğinin altını çizdi. - "Dış güçlerin Tayvan ile oynamasına izin veremeyiz" Çin ile Tayvan ilişkilerine de değinen Li, Tayvan ile ana kara Çin’in bir aile olduğunu belirterek, herhangi bağımsızlık yanlısı girişim ve savunumlara müsamaha etmeyeceklerini ve yabancı güçlerin Tayvan ile oynamasına izin vermeyeceklerini kaydetti.