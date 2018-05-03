Çin Dışişleri Bakanı Kuzey Kore lideriyle görüştü

PEKİN/ Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Kuzey Kore'ye yaptığı resmi ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştüğü bildirildi.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Vang, Kuzey ve Güney Kore arasındaki tarihi liderler zirvesinin ardından Kuzeyli yetkililerle temaslarda bulunmak üzere dün başladığı resmi ziyaretinin ikinci gününde Kim ile bir araya geldi.

Vang, Kim ile görüşmesinde, Çin'in Koreler arası zirvenin Kore Yarımadası'ndaki çatışmayı sonlandıracak siyasi bir çözüme kapı açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çinli bakan, ülkesinin savaşın sona ermesini ve yarımadanın güvenlik endişelerini giderecek şekilde nükleer silahlardan arındırılmasını desteklediğini belirtti.

Vang, Çin'in barış yönünde atılacak adımlar için her iki ülkeyle diyaloğa ve koordinasyona açık olduğunu vurguladı.

Kim de Vang'a, Pekin yönetiminin Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara desteğine teşekkür ederek Çin ile stratejik diyaloğu sürdüreceklerinin ifade etti.