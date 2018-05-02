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Çin Dışişleri Bakanı Vang, Kuzey Kore'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 20:17 | Son Güncelleme

Vang, Kuzey Kore ve ABD arasındaki diyaloğun "pürüzsüz geçmesini umduklarını" bildirdi

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Kuzey Kore ve ABD arasındaki diyaloğun pürüzsüz geçmesini umuyoruz." açıklamasını yaptı.

Şinhua ajansının haberine göre, Vang, resmi ziyaret kapsamında gittiği Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da mevkidaşı Ri Yong Ho ile bir araya geldi.

"Kuzey Kore ve ABD arasındaki diyaloğun pürüzsüz geçmesini ve önemli ilerlemeler kaydedilmesini umuyoruz." diye konuşan Vang, "Çin, Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nı nükleerden arındırma hedefini tamamen destekliyor." ifadesini kullandı.

Vang, ayrıca, Kuzey ve Güney Kore liderlerinin gerçekleştirdiği tarihi zirveyi takdirle karşıladıklarının altını çizdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, göreve geldiği 2011'den bu yana ilk yurt dışı ziyaretini martta Pekin'e yapmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Kim, "Güney Kore ve ABD liderleri ile bir araya gelerek diyalog kurmaya hazır olduğunu" belirtmişti. Şi ise "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, bölgede barış ve istikrarın korunması amacıyla yapıcı ve aktif rol oynamayı sürdüreceklerini" vurgulamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kim Jong-un, iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde 27 Nisan'da bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da birkaç hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesi bekleniyor.

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi Kuzey Kore ziyaret

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