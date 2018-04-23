Çin gemileri Japonya ile ihtilaflı sulara girdi

Çin Sahil Güvenlik Güçlerine ait 4 geminin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya ile ihtilaflı sulara girdiği bildirildi.
Kyodo'nun haberine göre, Japonya Sahil Güvenlik Güçlerinden yapılan açıklamada, Çin Sahil Güvenlik Güçlerine ait 4 geminin sabah saatlerinde Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adaların etrafındaki sularda görüldüğü ifade edildi.
Gemilerin ihtilaflı sularda yaklaşık 1,5 saat seyrettikten sonra bölgeyi terk ettiği belirtilen açıklamada, Çin gemilerinden birinin bomba yüklü olduğu bilgisi paylaşıldı.
Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Tayvan'ın da "Tiaoyutai" olarak adlandırdığı ve hak iddia ettiği adalarda kimse yaşamıyor.
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