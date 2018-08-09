Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Wei'den Demircan'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Beyoğlu Belediyesi'ni ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Demircan, yaklaşık bir saat süren ziyarette Wei'ye Beyoğlu Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Demircan, Çin ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilere yerelde de katkı sağlamak istediğini, Çin halkını, geleneksel Çin kültürünü ve ayrıca Çin teknolojisini Beyoğlu'nda tanıtmaktan mutluluk duyacağını belirtti.
Demircan ayrıca, Taksim'deki festival alanında ve Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisinde Çinli sanatçıları da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını ifade etti.
Başkonsolos Wei de gençlik değişimleri ve kültürel etkinliklerde işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağını kaydetti.
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