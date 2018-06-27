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Çin heyeti Kahire'de bölgesel konuları görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 17:39 | Son Güncelleme

Çin Komünist Partisi heyeti Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile bir araya geldi

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi Chen Minar başkanlığındaki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Ortadoğu'daki son gelişmeler, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin tekrar başlatılmasıyla ilgili çabalar ve Etiyopya tarafından Nil Nehri suları üzerine yapılmakta olan Hedasi Barajı konuları ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Çin Halk Cumhuriyeti ile ekonomi başta olmak üzere farklı alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Çin yatırımlarının Mısır'da artırılması konularına özen gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan Çin heyetinin Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile de bir araya geldiği aktarıldı.

Şükri ve Çinli yetkililer, bölgesel meselelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform çalışmaları ile terörle mücadele konularını ele aldı.

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