PEKİN (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili ilişkilere yönelik olumlu mesajlar verdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Hindistan Başbakanı Modi, Çin’in orta kesimindeki Hubey eyaletinin başkenti Vuhan’daki ziyaretinin ikinci gününde Çin Devlet Başkanı Şi ile gayriresmi toplantıda bir araya geldi. İki lider, görüşmede yakın ilişkilerin önemini vurguladı.

Görüşmede Şi, iki ülkenin daha yakın stratejik iletişim kurması ve farklılıkları daha olgun şekilde yönetmesi gerektiğini belirterek, "Çin-Hindistan ilişkileri, küresel istikrar ve barış için önemlidir." ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Modi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, görüşmelerde ekonomik ilişkilerin yanı sıra tarım, teknoloji, enerji, turizm, beşeri ilişkilerin ele alındığını belirtti. Görüşmelerin verimli geçtiğini kaydeden Modi, Hindistan ve Çin’in dostluğunun tüm dünya ve iki ülke halkları için faydalı olduğunu ifade etti.

İki ülke arasında ilk özelliği taşıyan resmi olmayan görüşmenin, haziran ayında Çin’in Şangdong eyaletindeki Çingdao kentinde yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesi ilişkilere olumlu yansıması bekleniyor.