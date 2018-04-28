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"Çin-Hindistan ilişkileri küresel istikrar ve barış için önemlidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi: - "İki ülkenin daha yakın stratejik iletişim kurması ve farklılıkları daha olgun şekilde yönetmesi gerekiyor. Çin-Hindistan ilişkileri, küresel istikrar ve barış için önemlidir"

PEKİN (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili ilişkilere yönelik olumlu mesajlar verdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Hindistan Başbakanı Modi, Çin’in orta kesimindeki Hubey eyaletinin başkenti Vuhan’daki ziyaretinin ikinci gününde Çin Devlet Başkanı Şi ile gayriresmi toplantıda bir araya geldi. İki lider, görüşmede yakın ilişkilerin önemini vurguladı.

Görüşmede Şi, iki ülkenin daha yakın stratejik iletişim kurması ve farklılıkları daha olgun şekilde yönetmesi gerektiğini belirterek, "Çin-Hindistan ilişkileri, küresel istikrar ve barış için önemlidir." ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Modi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, görüşmelerde ekonomik ilişkilerin yanı sıra tarım, teknoloji, enerji, turizm, beşeri ilişkilerin ele alındığını belirtti. Görüşmelerin verimli geçtiğini kaydeden Modi, Hindistan ve Çin’in dostluğunun tüm dünya ve iki ülke halkları için faydalı olduğunu ifade etti.

İki ülke arasında ilk özelliği taşıyan resmi olmayan görüşmenin, haziran ayında Çin’in Şangdong eyaletindeki Çingdao kentinde yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesi ilişkilere olumlu yansıması bekleniyor.

İki ülke arasında sınır konusu, Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama'ya Hindistan'ın müsamaha göstermesi ve tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol Projesi'nin geçiş güzergahındaki farklı tutumlar nedeniyle anlaşmazlıklar bulunuyor.

Asya’nın en büyük iki ülkesi, 3 bin 500 kilometrelik sınır hattını paylaşıyor. Çin ve Hindistan arasında geçen yıl haziran ayında cereyan eden sınır sorunu nedeniyle ilişkiler gerilmişti. İki ülke arasındaki Donglang bölgesinde sınırın Çin tarafında Pekin yönetimi yol inşaatı yaptığı sırada Hindistanlı askerler sınırı geçerek inşaata müdahale etmişti.

Çin, bunun üzerine Hindistan’ı sınır ihlali yapmakla suçlamıştı. Hindistan'ın ağustos ayında askerlerini ilgili bölgeden çekmesiyle ikili ilişkilerde düşen gerilim, tarafların geçen yıl eylül ayında Çin'in Şiamın kentinde düzenlenen BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Liderler Zirvesi'nde anlaşmasıyla son bulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Hindistan ilişkileri

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