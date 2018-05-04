Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşında yumuşama sinyali

PEKİN (AA) - Çin ve ABD yönetimlerinin, aralarındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularının bazılarında fikir birliğine vardığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı başkanlığındaki iki ülke heyetlerinin, aralarındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularını çözmek üzere dün ve bugün bazı müzakere ve diyalog toplantıları yaptığı belirtildi.

Pekin'de yapılan toplantılar neticesinde, dünyanın en büyük iki ekonomisinden temsilcilerin, bazı konularda fikir birliğine vardığı ve ortak bir çalışma grubu kurularak yakın iletişimin sürdürülmesi noktasında mutabık kaldığı ifade edildi.

Haberde, tarafların, ABD'nin Çin'e olan ihracatının artırılması, ikili ticaret, karşılıklı yatırım, telif haklarının korunması, gümrük tarifeleri gibi sorunlarda kapsamlı fikir alışverişinde bulunduğu ve bazı konularda mutabakat sağladığı aktarıldı.

Bazı problemlerde halen büyük fikir ayrılıkları olduğunun altı çizilen haberde, söz konusu ticari ve ekonomik sorunların çözümünde daha çok mesafe kaydetmek için çalışmaların hızlandırılacağına işaret edildi.