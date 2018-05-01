Çin ile Dominik Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişki tesisi

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Vang Çişan, "Dominik Cumhuriyeti'nin Tayvan ile bağını kopararak Çin ile diplomatik ilişki tesis etmesi, zamanın gerekleri, halkların ortak ve uzun vadeli çıkarları doğrultusunda aldığı siyasi bir karardır." dedi. Vang, Latin Amerika ülkesi Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ı başkent Pekin'de kabul etti. Görüşmede, Pekin ve Santo Domingo yönetimleri arasında diplomatik ilişki kurulması sonrası izlenecek süreç ve gelecekteki iş birliği konuları ele alındı. "Dominik Cumhuriyeti'nin Tayvan ile bağını kopararak Çin ile diplomatik ilişki tesis etmesi, zamanın gerekleri, halkların ortak ve uzun vadeli çıkarları doğrultusunda aldığı siyasi bir karardır." ifadesini kullanan Vang, bu ülkenin "Tek Çin" ilkesini tanıdığını ve bu politikanın güçlü bir koruyucusu olacağını kaydetti. Vang, iki ülke ilişkilerinin büyük bir potansiyel barındırdığına dikkati çekerek, diplomatik ilişki tesisi sonrası süreci de dikkatli bir şekilde takip edeceklerinin altını çizdi.

- Devlet Başkanı Medina'dan Çin lideri Şi'ye selam Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Vargas, Pekin'de bir araya gelerek, iki ülke arasında diplomatik ilişki tesis edildiğini ilan eden ortak bir tebliğ metni imzalamıştı. Metinde, "Dominik Cumhuriyeti, dünyada sadece Çin Halk Cumhuriyeti devletinin temsil ettiği tek Çin'i tanımaktadır ve Tayvan da Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır." cümlesine yer verilmişti. Diğer yandan Tayvan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Santo Domingo yönetiminin kendileriyle diplomatik ilişkisini sonlandırarak Çin'i tanıma kararına tepki gösterildi. "Çin'in, Tayvan'ın diplomatik müttefiklerini elinden almak için dolar diplomasisini kullanma ve ağır metodlar yoluyla Tayvan'ın uluslararası varlığını baskılama yönünde aldığı kararları kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, "Çin'in dış politikasındaki bu girişimlerinin, Tayvan Boğazı'nın iki yakası (Çin Ana Karası ve Tayvan) arasındaki karşılıklı güveni sarsabileceği ve Tayvan halkını kendisine karşı kışkırtabileceği" savunuldu.