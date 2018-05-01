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Çin ile Dominik Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişki tesisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang: - "Dominik Cumhuriyeti'nin Tayvan ile bağını kopararak Çin ile diplomatik ilişki tesisi, zamanın gerekleri, halkların ortak ve uzun vadeli çıkarları doğrultusunda aldığı siyasi bir karardır" - Tayvan Dışişleri Bakanlığı: - "Çin'in, Tayvan'ın diplomatik müttefiklerini elinden almak için dolar diplomasisini kullanma ve ağır metodlar yoluyla Tayvan'ın uluslararası varlığını baskılama yönünde aldığı kararları kınıyoruz"

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Vang Çişan, "Dominik Cumhuriyeti'nin Tayvan ile bağını kopararak Çin ile diplomatik ilişki tesis etmesi, zamanın gerekleri, halkların ortak ve uzun vadeli çıkarları doğrultusunda aldığı siyasi bir karardır." dedi.

Vang, Latin Amerika ülkesi Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ı başkent Pekin'de kabul etti.

Görüşmede, Pekin ve Santo Domingo yönetimleri arasında diplomatik ilişki kurulması sonrası izlenecek süreç ve gelecekteki iş birliği konuları ele alındı.

"Dominik Cumhuriyeti'nin Tayvan ile bağını kopararak Çin ile diplomatik ilişki tesis etmesi, zamanın gerekleri, halkların ortak ve uzun vadeli çıkarları doğrultusunda aldığı siyasi bir karardır." ifadesini kullanan Vang, bu ülkenin "Tek Çin" ilkesini tanıdığını ve bu politikanın güçlü bir koruyucusu olacağını kaydetti.

Vang, iki ülke ilişkilerinin büyük bir potansiyel barındırdığına dikkati çekerek, diplomatik ilişki tesisi sonrası süreci de dikkatli bir şekilde takip edeceklerinin altını çizdi.

- Devlet Başkanı Medina'dan Çin lideri Şi'ye selam

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Vargas, Pekin'de bir araya gelerek, iki ülke arasında diplomatik ilişki tesis edildiğini ilan eden ortak bir tebliğ metni imzalamıştı.

Metinde, "Dominik Cumhuriyeti, dünyada sadece Çin Halk Cumhuriyeti devletinin temsil ettiği tek Çin'i tanımaktadır ve Tayvan da Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır." cümlesine yer verilmişti.

Diğer yandan Tayvan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Santo Domingo yönetiminin kendileriyle diplomatik ilişkisini sonlandırarak Çin'i tanıma kararına tepki gösterildi.

"Çin'in, Tayvan'ın diplomatik müttefiklerini elinden almak için dolar diplomasisini kullanma ve ağır metodlar yoluyla Tayvan'ın uluslararası varlığını baskılama yönünde aldığı kararları kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, "Çin'in dış politikasındaki bu girişimlerinin, Tayvan Boğazı'nın iki yakası (Çin Ana Karası ve Tayvan) arasındaki karşılıklı güveni sarsabileceği ve Tayvan halkını kendisine karşı kışkırtabileceği" savunuldu.

- "Baskılara boyun eğmeyeceğiz"

Açıklamada ayrıca, "Tayvan hükümeti, Çin'in baskılarına boyun eğmeyecek ve diplomatlarımız, ulusumuzun haysiyeti ve haklarını korumak için mücadele etmeyi sürdürecek." vurgusu yapıldı.

Panama da geçen yıl Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek, Çin'i tanıdığını açıklamıştı. Dominik Cumhuriyeti'nin bağını kesmesiyle Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 19'a geriledi.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve bu adanın kendi eyaleti olduğunu öne sürmüştü.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini savunuyor.

Tayvan'da iktidarda olan tabanı bağımsızlık yanlısı Demokratik Gelişim Partisi lideri Tsai Ing-wen, "Tek Çin İlkesini" içeren 1992 konsensüsüne bağlı olmadığı gerekçesiyle Pekin yönetiminin sert tepkilerine hedef oluyor. Çin, Tsai'ın liderliğe başladığı 2016'dan bu yana Taipei yönetimine ekonomik ve siyasi yaptırımlar uyguluyor.

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çin diplomatik ilişki Dominik Cumhuriyeti Tayvan

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