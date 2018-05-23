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"Çin ile savaşa gücümüz yetmez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:43 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte: - "Bu dönemde bir savaşa girmeye gücüm yetmez. Kazanamayacağım ve tek sonucunun silahlı kuvvetlerimizin yıkımı olacağı bir savaşa giremem"

ZAMBOANGA CITY (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine değinerek, ülkesinin savaşa gücünün yetmeyeceğini, böyle bir savaşın tek sonucunun Filipinler silahlı kuvvetlerinin yıkımı olacağını söyledi.

Duterte, Filipinler Donanmasının 120. kuruluş yıl dönümünde Manila'da yaptığı konuşmada, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerine işaret ederek, "Bu dönemde bir savaşa girmeye gücüm yetmez. Kazanamayacağım ve tek sonucunun silahlı kuvvetlerimizin yıkımı olacağı bir savaşa giremem. Kabul edin etmeyin gerçek bu." ifadelerini kullandı.

Donanmanın ülkenin egemenliğini koruma görevini yerine getirmeyi sürdüreceğini belirten Duterte, göreve geldiği dönemde Batı Filipinler Denizi'nde halihazırda bu karışıklığın yaşandığını sözlerine ekledi.

Çin'in son olarak Güney Çin Denizi'nde tartışmalı adalara bombardıman uçağı indirmesi bölgede gerilimi artırmıştı.

- Güney Çin Denizi

Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan da hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.

Bölgede kendi öz savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını iddia eden ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) adasında da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çundao olarak adlandırılıyor. Adalar üzerinde Çin, Tayvan ve Vietnam da hak iddia ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Rodrigo Duterte savaş

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