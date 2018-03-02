HABER

Çin iletişim uydusu filosunu güncelleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:21 | Son Güncelleme

Çin iletişim uydusu filosunu güncelleyecek

PEKİN (AA) - Çin’in iletişim uydusu filosunu güncelleyerek küresel uydu interneti sistemi kuracağı bildirildi.

Şinhua ajansının Çin Uzay Bilim ve Teknolojileri Şirketine (CASC) dayandırdığı haberinde, 3 aşamalı olarak başlatılan güncelleme ve inşa programının, ilk fazının 54 uydudan oluştuğu belirtildi.

İlk uydunun bu yıl fırlatılacağı kaydedilen haberde, güncelleme tamalandığında ülkenin uydu sayısının 300'ü geçeceği ifade edildi.

CASC Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Bao Veymin, güncelleme programının, yer temelli iletişim ağının yerini alacağını, dünyanın herhangi bir yerine iletişim hizmetleri sunabileceğini belirtti.

Söz konusu uydu ağının dünyanın okyanuslar ve kutuplar ile tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasının hedefleyen Kuşak ve Yol güzergahının tüm noktalarına sorunsuz iletişim sağlayacağını vurgulayan Bao, uyduların ayrıca internet, navigasyon, havacılık ve denizcilik gözlem alanlarında ticari uygulamalar da vereceğini dile getirdi.

Pekin hükümeti, havacılık ve uzay sanayisini güçlendirerek 2030 yılına kadar bir "uzay gücü" olmayı hedefliyor.

Çin Devlet Konseyinin 2016’da yayımladığı rapora göre Pekin yönetiminin, 2020 yılına kadar insanlı uzay misyonları, Ay'ın keşfi, BeiDou navigasyon uydu sistemi ve yüksek çözünürlükte gözlem uydularını kapsayan geniş bir uzay programı bulunuyor.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin uydu uzay

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersinli girişimciler sertifikalarını aldı

Mersinli girişimciler sertifikalarını aldı

Vali Güvençer Çin Başkonsolosunu ağırladı

Vali Güvençer Çin Başkonsolosunu ağırladı

’Bayrak Halı’nın ilk ilmeği atıldı

’Bayrak Halı’nın ilk ilmeği atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik: Vergiler hizmet olarak dönüyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik: Vergiler hizmet olarak dönüyor"

Bingöl'de köylülerden 'ölüm yolu' tepkisi

Bingöl'de köylülerden 'ölüm yolu' tepkisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lacroix ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lacroix ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.