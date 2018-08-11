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Çin, İran gaz sahasında çoğunluk hisseye sahip oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 23:46 | Son Güncelleme

ABD'nin yenilenen yaptırımları nedeniyle ülkeden çekilme kararı alan Fransız Total'in Güney Pars Gaz Sahası'ndaki hisselerini Çin Devlet Petrol Şirketi aldı

TAHRAN (AA) - Çin'in, Fransız petrol ve doğalgaz şirketi Total'in, ABD'nin yeni yaptırımlarını gerekçe göstererek Basra Körfezi'ndeki Güney Pars Gaz Sahası'ndan çekilmesiyle projedeki çoğunluk payına sahip olduğu bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın İran Devlet Petrol Şirketi yetkilisi Muhammed Mustafavi'ye dayandırdığı haberine göre, projede yüzde 30'luk paya sahip olan Çin Devlet Petrol Şirketi (CNPC), Total'in projedeki yüzde 50'lik hissesini satın alarak yüzde 80'lik paya sahip oldu.

Hisse devriyle CNPC, 5 milyar dolarlık projede en büyük paya sahip şirket haline geldi.

Trump yönetimi, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından askıya aldığı yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi, 7 Ağustos itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çin Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) Fransa İRAN total

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