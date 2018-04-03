Çin, Kim’in Moon ve Trump ile yapacağı görüşmeleri destekliyor

PEKİN (AA) - Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, başka bir ülkeye giderken Pekin’e uğradığı kaydedilen mevkidaşı Ri ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin ziyareti, ikili ilişkiler ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konularını ele aldı.

Dışişleri Bakanı Vang, Kim’in Çin’e başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiğini vurgulayarak ziyarette Çin-Kuzey Kore ilişkileri ile yarımadanın nükleer sorununun barışçıl çözümünde önemli fikir birliklerinin sağlandığını belirtti.

Mevcut durumda, Çin ve Kuzey Kore'nin geleneksel dostluğunun sürdürülmesi ve geliştirilmesinin hem iki ülke hem de bölge için çok önemli olduğunu ifade eden Vang, iki tarafın, Kim ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in görüşmesinde elde edilen sonuçları uygulaması gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri de Kim ve Şi'nin başarılı görüşmesinin, ilişkilerin gelişmesi için önemli fırsatlar sunacağını söyleyerek iki liderin, karşılıklı üst düzey ziyaretleri artırmak ve tüm seviyelerde diplomatik ilişkileri geliştirmek gibi fikir birliğine vardığı konularda, Pekin yönetimiyle çalışmak istediklerinin altını çizdi.