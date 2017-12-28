Çin Komünist Partisinden AK Parti'ye ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Terör örgütlerinin, DEAŞ, PKK, FETÖ'nün Ortadoğu'daki eylemlerinin altında 'Bir Kuşak Bir Yol' projesini kesintiye uğratma çabası var. Onun için Çin Halk Cumhuriyeti'nin burada Türkiye Cumhuriyeti'yle yakın iş birliği yapması önemli." dedi.

Eker, parti genel merkezinde, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Yedek Üyesi, Fujian Eyalet ÇKP Daimi Komite Üyesi ve Teşkilat Başkanı Hu Changsheng ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Mehdi Eker, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ve iş birliğinin hem ikili diyalog hem de bölgesel küresel çözüme sunulacak ortak katkı açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin "Bir Kuşak Bir Yol" projesini desteklediklerini ve katkı sunmaya hazır olduklarını aktaran Eker, Avrasya bölgesinin tamamını kapsayan bu projenin dünyanın büyük bir bölümünde ticaret, ekonomi, diplomasi ve kültürel alışverişe, küresel barışa ve güvenliğe katkı sunacağını ifade etti.

Eker, iki ülkenin de son 15 yılda dünyayı hayran bırakacak bir ekonomik gelişme ve büyümeyle siyasi gelişme kaydettiğini bildirdi.