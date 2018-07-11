"Çin Ortadoğu'da masada olmak istiyor"

DİLDAR BAYKAN - Çin'in Arap ülkelerine 23 milyar dolardan fazla kredi ve insani yardım sözü vermesi, Çin'in bölgedeki etki alanını artırmak için attığı adım olarak yorumlanıyor.

Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Altay Atlı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Pekin'de dün 22 Arap ülkesinin katıldığı konferansta Arap ülkelerine 23 milyardan fazla dolar kredi ve insani yardım taahhüt etmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Çin'in Ortadoğu'ya gösterdiği bu yakın ilginin temelinde "Kuşak ve Yol Projesi"nin olduğunu belirten Atlı, savaşlar ve terör nedeniyle her alanda ihtiyacı artan ve hızla değişen Arap ülkelerine Çin'in kendi çıkarları doğrultusunda yardımı ve desteği artırdığına dikkati çekti.

Atlı, "Çin petrol ve doğalgazın yarısını kendisi üretiyor ama ihtiyaç çok fazla. Bu nedenle de ihtiyacı olan petrol ve doğalgazın yarısını da Ortadoğu'dan alıyor. Dolayısıyla bölgede söz sahibi olmak istiyor." dedi.

Çin'in 2011'deki Arap Baharı'na kadar Ortadoğu politikasının "ben ekonomik işlere bakarım, siyasete karışmam" olduğunu ancak Arap Baharı'ndan sonra kendini ekonomik olarak Ortadoğu'nun dışında bulmasıyla bu politikasını değiştirdiğini anımsattı.