Çin Senegal'de doğalgaz arayışında

Senegal’in Saint-Louis kentinin kuzeybatısında 2016'da keşfedilen Batı Afrika'nın en büyük doğalgaz rezervi (450 milyar metreküp) Avrupa ve ABD firmalarının yanı sıra Çinli yatırımcıların da dikkatini çekiyor.

Heyetler arası görüşmelerin de yapılacağı ziyarette, doğalgaz, petrol ve tarım alanında varılacak anlaşmaların ziyaretin ana gündemini oluşturması bekleniyor.

Senegal'e ilk defa gelecek Cinping, 21-22 Temmuz'daki ziyaretinde, mevkidaşı Macky Sall ile çeşitli iş birliği projelerine imza atacak.

Afrika turuna çıkan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Senegal, Ruanda ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

ALAATTİN DOĞRU - Son yıllarda enerji talebi giderek artan Çin, bu ihtiyacını Afrika ülkeleri ile doğalgaz ve petrol alanında anlaşmalar yaparak karşılamaya çalışıyor.

Senegal ile ticaret hacmini 2018 sonu itibarıyla 1,6 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefleyen Çin, ülkedeki varlığını giderek pekiştirmeyi hedefliyor.

Pekin yönetimi ayrıca her sene 200'ü doğrudan toplam 300 Senegalliye eğitim ve formasyon alanlarında burs sağlıyor.

Çin'in kaju ve deniz ürünleri alanında Senegal'e yaptığı halihazırdaki yatırımının 150 milyon doları aştığı biliniyor.

İki ülke iş birliğinin odak noktalarından birini tarımın modernleştirilmesi oluşturuyor. Senegal'e tarımsal teknolojilerini ithal eden, yerel çiftçilere eğitim veren Çin, 2015'ten bu yana ülkenin en fazla üretilen tarım ürünü kaju fıstığının en büyük alıcısı konumunda.

Yaklaşık 550 milyon varil petrol rezervinin bulunduğu tahmin edilen Senegal'de, Fransız ve Amerikan şirketlerinin etkin olduğu petrol üretiminde pay sahibi olmak isteyen Çinli firmalar, yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Çinli firmaların Senegal'de, 2016'dan 2017'ye kadar sadece doğalgaz alanındaki yatırımları iki katına çıkarak 100 milyon dolara ulaştı.

Pekin yönetimi Dakar ile ekonomik ilişkileri canlı tutmak için teşvik primleri çıkararak Çinli firmaları, doğalgaz üretimi, güneş enerjisi istasyonları, tarım faaliyetleri ve bilimsel araştırmalar yapmak için Senegal'e yönlendiriyor.

İki ülke arasında, bilişim ve inşaat alanında halihazırda Dakar Stadyumu'nun renovasyonu, Dışişleri Bakanlığı binasının yapımı, köylerde uydu-televizyona erişimi, Diamniadio'da çocuk hastanesi inşası, Affignam Barajı'nın yapımını Çin'in gerçekleştirmesi konusunda anlaşma bulunuyor.

Son yıllarda özellikle köprü ve yol yapımında Senegal'de büyük yatırımlar kaydeden Çinli firmalar, Tuba otoyolu, Mbour karayolu ve Foundiougne köprüsünün yapımı dahil birçok proje gerçekleştirdi. Diamniadio'daki organize sanayi bölgesinin inşası da halen devam ediyor.

- Afrika'daki ticaret hacmi 150 milyar doları geçti

Çin'in kıta ile ekonomik ilişkilerinin rakamsal değeri ise 150 milyar doları aşmış durumda.

Afrika kıtasında altyapı, ulaştırma, elektrik, telekomünikasyon ve daha birçok alanda proje gerçekleştiren Çin, 2015'te taahhüt ettiği 60 milyar dolarlık yatırımın yüzde 70'ini hayata geçirdi.