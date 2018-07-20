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Çin Senegal'de doğalgaz arayışında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:06 | Son Güncelleme

Afrika turuna çıkan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in ilk durağı olacak Senegal'de doğalgaz, petrol ve altyapı konularına ilişkin anlaşmalar imzalaması bekleniyor - Senegal açıklarında 2016'da keşfedilen Batı Afrika'nın en büyük doğalgaz rezervi Çinli yatırımcıların dikkatini çekiyor - Çinli firmalar, güneş enerjisi istasyonları, yol inşası, tarımsal üretim ve bilimsel araştırmalar dahil Senegal'de birçok alanda varlık gösteriyor

ALAATTİN DOĞRU - Son yıllarda enerji talebi giderek artan Çin, bu ihtiyacını Afrika ülkeleri ile doğalgaz ve petrol alanında anlaşmalar yaparak karşılamaya çalışıyor.

Afrika turuna çıkan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Senegal, Ruanda ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Çin Komünist Partisi'nin 19. Ulusal Kongresi'nde yeniden parti lideri ve devlet başkanı seçilen Şi Cinping, yeni görev döneminde yurt dışına ilk ziyaretini Senegal'e düzenliyor.

Senegal'e ilk defa gelecek Cinping, 21-22 Temmuz'daki ziyaretinde, mevkidaşı Macky Sall ile çeşitli iş birliği projelerine imza atacak.

Heyetler arası görüşmelerin de yapılacağı ziyarette, doğalgaz, petrol ve tarım alanında varılacak anlaşmaların ziyaretin ana gündemini oluşturması bekleniyor.

- Doğalgaz yatırımları iki katına çıktı

Senegal’in Saint-Louis kentinin kuzeybatısında 2016'da keşfedilen Batı Afrika'nın en büyük doğalgaz rezervi (450 milyar metreküp) Avrupa ve ABD firmalarının yanı sıra Çinli yatırımcıların da dikkatini çekiyor.

Çinli firmaların Senegal'de, 2016'dan 2017'ye kadar sadece doğalgaz alanındaki yatırımları iki katına çıkarak 100 milyon dolara ulaştı.

Yaklaşık 550 milyon varil petrol rezervinin bulunduğu tahmin edilen Senegal'de, Fransız ve Amerikan şirketlerinin etkin olduğu petrol üretiminde pay sahibi olmak isteyen Çinli firmalar, yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

- Kajunun en büyük alıcısı Çin

İki ülke iş birliğinin odak noktalarından birini tarımın modernleştirilmesi oluşturuyor. Senegal'e tarımsal teknolojilerini ithal eden, yerel çiftçilere eğitim veren Çin, 2015'ten bu yana ülkenin en fazla üretilen tarım ürünü kaju fıstığının en büyük alıcısı konumunda.

Çin'in kaju ve deniz ürünleri alanında Senegal'e yaptığı halihazırdaki yatırımının 150 milyon doları aştığı biliniyor.

Pekin yönetimi ayrıca her sene 200'ü doğrudan toplam 300 Senegalliye eğitim ve formasyon alanlarında burs sağlıyor.

- Ticaret hacminde hedef 1,6 milyar dolar

Senegal ile ticaret hacmini 2018 sonu itibarıyla 1,6 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefleyen Çin, ülkedeki varlığını giderek pekiştirmeyi hedefliyor.

Pekin yönetimi Dakar ile ekonomik ilişkileri canlı tutmak için teşvik primleri çıkararak Çinli firmaları, doğalgaz üretimi, güneş enerjisi istasyonları, tarım faaliyetleri ve bilimsel araştırmalar yapmak için Senegal'e yönlendiriyor.

İki ülke arasında, bilişim ve inşaat alanında halihazırda Dakar Stadyumu'nun renovasyonu, Dışişleri Bakanlığı binasının yapımı, köylerde uydu-televizyona erişimi, Diamniadio'da çocuk hastanesi inşası, Affignam Barajı'nın yapımını Çin'in gerçekleştirmesi konusunda anlaşma bulunuyor.

Son yıllarda özellikle köprü ve yol yapımında Senegal'de büyük yatırımlar kaydeden Çinli firmalar, Tuba otoyolu, Mbour karayolu ve Foundiougne köprüsünün yapımı dahil birçok proje gerçekleştirdi. Diamniadio'daki organize sanayi bölgesinin inşası da halen devam ediyor.

- Afrika'daki ticaret hacmi 150 milyar doları geçti

Çin'in kıta ile ekonomik ilişkilerinin rakamsal değeri ise 150 milyar doları aşmış durumda.

Afrika kıtasında altyapı, ulaştırma, elektrik, telekomünikasyon ve daha birçok alanda proje gerçekleştiren Çin, 2015'te taahhüt ettiği 60 milyar dolarlık yatırımın yüzde 70'ini hayata geçirdi.

Aynı zamanda 30 bin Afrikalıya eğitim imkanı, 20 bin Afrikalı küçük ve orta ölçekli işletmelere teşvik sağlayan Pekin yönetimi, kıtanın yüzünü kendine çevirmeye çabalıyor.

Senegal'in bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullaye Wade, 2005'te Taipei'ye sırt çevirerek Pekin'i tek muhatap kabul etmişti.

Senegal'den gelen bu hamlenin, durağan Çin-Senegal ilişkilerini hızlandırarak birçok Çinlinin bu ülkeye yatırımlarını hızlandırdığı yorumu yapılıyor.

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