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Çin uzaya ikiz navigasyon uydusu gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 15:49 | Son Güncelleme

Çin uzaya ikiz navigasyon uydusu gönderdi

PEKİN (AA) - Çin Beidou-3 (Kuzey Yıldızı) serisine ait ikiz uyduyu yörüngeye gönderdi.

Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, ülkenin Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden Long March-3B tek taşıyıcı roketiyle uzaya gönderilen uydular fırlatıldıktan üç saat sonra yörüngelerine girdi.

Beidou-3 navigasyon uydusu serisinin 33’üncü ve 34’üncü uyduları oldukları belirtilen ikiz uydu, yörüngede yapılacak bazı testlerin ardından hizmet vermeye başlayacak.

Öte yandan bu yıl sonuna kadar uzaya gönderilecek yeni navigasyon uydularıyla yörüngedeki Beidou-3 serisine ait uyduların sayılarının 18’e ulaşacağı belirtildi.

Beidou Navigasyon Uydu Sistemi, Çin’de 2000 yılında, Asya-Pasifik bölgesinde 2012’den itibaren hizmet vermeye başlamıştı.

Çin’in Beidou navigasyon sistemi tamamlandığında ABD’nin GPS ( Küresel Konumlandırma Sistemi), Avrupa Birliği’nin Galileo, Rusya’nın Glonass sisteminin ardında dünya genelinde hizmet veren 4’üncü küresel navigasyon sistemi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beidou-3 çin navigasyon uydu

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