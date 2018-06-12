Çin vazosu 16,2 milyon avroya alıcı buldu

Fransa'da yıllarca çatı katında bir ayakkabı kutusunda kalan ve daha sonra şans eseri bulunan Çin vazosu 16,2 milyon avroya (yaklaşık 87 milyon lira) satıldı.
BBC'nin haberinde, 500 bin ila 700 bin avroya satılması beklenen 18. yüzyıla ait Çin vazosunun başkent Paris'te Sotheby’s Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 16,2 milyon avroya alıcı bulduğu belirtildi.
Uzun yıllar çatı katında bir ayakkabı kutusu içinde unutulan vazonun satış fiyatının Paris'teki Sotheby’s Müzayede Evi'nde şimdiye kadar tek bir parçaya verilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.
Müzayede evinin Asya sanatları uzmanı Olivier Valmier, yaptığı açıklamada, bu vazoyu ilk gördüklerinde çok etkilendiklerini ve parçanın gerçek bir sanat eseri olduğunu söyledi.
Valmier, vazonun üzerinde Çin’de 1736-1795 yıllarında hüküm süren İmparator Çianlong’a ait bir damganın bulunduğunu kaydetti.
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