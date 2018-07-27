Çin ve 5 ülkeden 17,6 tonluk uyuşturucu operasyonu

PEKİN (AA) - Çin ile Lancang-Mekong Nehri'ne komşu ülkelerin yaptığı ortak operasyonda 17,6 ton uyuşturucu ele geçirildi.
Şinhua ajansının haberine göre, Çin, Laos, Myanmar, Tayland, Kamboçya ve Vietnam’ın mayıs ayından itibaren ortak yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında 17,6 ton uyuşturucuya el konuldu, 15 bin şüpheli yakalandı.
Operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 330,6 ton kimyasal madde de ele geçirildi.
Operasyonun gelecek aylarda yenileceği belirtildi.
Çin Ulusal Narkotik Kontrol Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı An Guocün, söz konusu 6 ülkenin, son 3 yılda uyuşturucu kontrolü eylem planı kapsamında birçok operasyon yaptığını ifade etti.
Güneydoğu Asya’da yaklaşık uzunluğu 5 bin kilometreye ulaşan Lancang- Mekong Nehri, Çin, Laos, Myanmar, Tayland, Kamboçya ve Vietnam olmak üzere 6 ülkeden geçiyor. Nehir boyunca uyuşturucu kaçakçılığı yapan birçok silahlı grubun olduğu belirtiliyor.
Birçok ilde sınav operasyonu! Gözaltı kararı verildi
AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası
Yunanistan'daki yangın faciasında Balatlı çift de hayatını kaybetmiş! Birbirlerine sarılmış halde bulundular
Müteahhitin inanılmaz oyunu
İYİ Parti'nin başına kim geçecek? Meral Akşener muamması
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
'Türkiye'ye yönelik tehditlerden Pompeo'nun haberi yok' iddiası
Yunanistan'daki yangınla ilgili 'kundaklama' açıklaması
Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Bu evi gören hayran kalıyor! Fakir bir ailenin çocuğuyken bakın nasıl bir evde hayatını sürdürüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum