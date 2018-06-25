Çin ve AB'den DTÖ için ortak çalışma grubu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen teknoloji ürünlerine getirdiği gümrük artışı sonrası yaşanan tartışmaların DTÖ kurallarının günün şartlarına göre modernize edilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu ifade eden Katainen, “Her ne kadar dış ticarette tek taraflı adım atmak DTÖ ilkelerine ve kurallarına aykırı olsa da ABD'nin böyle bir yola başvurması DTÖ'nün mevcut şartlara göre güncelleme gereğini bize hatırlatıyor." dedi.

AB Komisyonunun İstihdam, Büyüme, Yatırımlar ve Rekabetten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Pekin'de gerçekleştirilen 7. Üst Düzey Ekonomi ve Ticaret Diyaloğu toplantısının ardından yaptıkları açıklamada, uluslararası serbest ticaret kurallarını DTÖ çerçevesi içinde modernize etmek üzere ortak çalışma grubu kurmayı kararlaştırdıklarını duyurdu.

PEKİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) ile Çin, ABD'nin dış ticarette attığı tek taraflı adımlara karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını günün koşullarına göre revize etmeyi amaçlayan çalışma grubu kurma kararı aldı.

Katainen, atılan adımın AB'nin söz konusu tartışmada Çin'den yana tavır aldığı anlamına gelmediğini belirtti.

Ortak çalışma grubunun, gümrük tarifelerinin yanı sıra devlet teşvikleri ve zorunlu teknoloji transferi gibi korumacı tedbirlerin dış ticarete etkisini ele alacağı ifade edildi.

Tüm dünyada üreticiler, ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlık sonrasında başka hükümetlerin de gümrük tarifelerini yükseltmesiyle dünya ekonomisinde korumacı bir döneme girilmesinden ve bunun küresel ticareti yavaşlatarak ekonomik durgunluğa sebep olmasından endişe ediyor.

ABD'nin 1 Haziran'da AB'den ithal çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine yüzde 10 gümrük tarifesi getirmesine karşılık AB, geçen hafta 3,3 milyar dolarındaki Amerikan ithal mallarına ilişkin ilave gümrük tarifelerini duyurmuştu.

Çin de ABD'nin 6 Temmuz'da 34 milyar dolar değerindeki çelik ve alüminyum ihraç ürününe yüzde 25 gümrük vergisi getirmesinin ardından, 50 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi açıklamıştı.

