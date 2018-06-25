HABER

Çin ve AB'den DTÖ için ortak çalışma grubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

Ortak çalışma grubu, ABD'nin dış ticarette izlediği tek taraflı yaklaşıma karşı uluslararası serbest ticaret kurallarını günün şartlarına adapte etmeyi amaçlıyor

PEKİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) ile Çin, ABD'nin dış ticarette attığı tek taraflı adımlara karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını günün koşullarına göre revize etmeyi amaçlayan çalışma grubu kurma kararı aldı.

AB Komisyonunun İstihdam, Büyüme, Yatırımlar ve Rekabetten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Pekin'de gerçekleştirilen 7. Üst Düzey Ekonomi ve Ticaret Diyaloğu toplantısının ardından yaptıkları açıklamada, uluslararası serbest ticaret kurallarını DTÖ çerçevesi içinde modernize etmek üzere ortak çalışma grubu kurmayı kararlaştırdıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen teknoloji ürünlerine getirdiği gümrük artışı sonrası yaşanan tartışmaların DTÖ kurallarının günün şartlarına göre modernize edilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu ifade eden Katainen, “Her ne kadar dış ticarette tek taraflı adım atmak DTÖ ilkelerine ve kurallarına aykırı olsa da ABD'nin böyle bir yola başvurması DTÖ'nün mevcut şartlara göre güncelleme gereğini bize hatırlatıyor." dedi.

Katainen, atılan adımın AB'nin söz konusu tartışmada Çin'den yana tavır aldığı anlamına gelmediğini belirtti.

Ortak çalışma grubunun, gümrük tarifelerinin yanı sıra devlet teşvikleri ve zorunlu teknoloji transferi gibi korumacı tedbirlerin dış ticarete etkisini ele alacağı ifade edildi.

Tüm dünyada üreticiler, ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlık sonrasında başka hükümetlerin de gümrük tarifelerini yükseltmesiyle dünya ekonomisinde korumacı bir döneme girilmesinden ve bunun küresel ticareti yavaşlatarak ekonomik durgunluğa sebep olmasından endişe ediyor.

ABD'nin 1 Haziran'da AB'den ithal çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine yüzde 10 gümrük tarifesi getirmesine karşılık AB, geçen hafta 3,3 milyar dolarındaki Amerikan ithal mallarına ilişkin ilave gümrük tarifelerini duyurmuştu.

Çin de ABD'nin 6 Temmuz'da 34 milyar dolar değerindeki çelik ve alüminyum ihraç ürününe yüzde 25 gümrük vergisi getirmesinin ardından, 50 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi açıklamıştı.

PARTNERTarantula istedi kertenkele buldu!Tarantula istedi kertenkele buldu!
Lübnanlı turistleri taşıyan 'kruvaziyer' Alanya'ya geldiLübnanlı turistleri taşıyan 'kruvaziyer' Alanya'ya geldi
Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği AB çin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

İlginizi Çekebilir

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden AK Partili başkana silahlı saldırı!

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden AK Partili başkana silahlı saldırı!

Tepki çeken görüntüyle ilgili yeni gelişme!

Tepki çeken görüntüyle ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!

Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

On Numara sonuçları 25 Haziran: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 25 Haziran: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.