PEKİN (AA) - Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Çin Denizi'nde yürütülebilecek muhtemel ortak projeler konusunu ele aldı.
Çin'in başkenti Pekin'de Çinli mevkidaşı Wang ile bir araya gelen Filipinler Dışişleri Bakanı Cayetano, "Çin ile ilişkilerimiz altın bir dönemde ve çok olumlu bir süreç ile daha fazla zorluğu birlikte göğüslemeye hazırız." dedi.
Cayetano, Çin ve Filipinler'in, Güney Çin Denizi konusundaki farklı bakış açıları için “uygun bir yasal çerçeve” bulacağına olan inancını dile getirdi.
Duterte’nin gelecek ay Çin’in Hainan Adası'ndaki Boao bölgesel ekonomik forumuna katılacağını belirten Cayetano, Filipinler’in, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i resmi bir ziyaretle ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang da iki ülkenin, "açık denizde petrol ve doğalgaz aramaları" konusundaki görüşmeleri ilerleteceğini ifade etti.
Güney Çin Denizi konusundaki ihtilafın artık ikili ilişkilerin gelişmesini engellemeyeceğini kaydeden Wang, "Güney Çin Denizi, iki ülke arasında bir dostluk ve işbirliği kaynağına dönüşecek.” diye konuştu.
Filipinler'in başvurusuyla 2016'da Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.
Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.
Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ve Çin arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor.
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