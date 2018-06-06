Çin ve Hindistan'dan iş birliğini geliştirme sözü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Hindistan'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için birlikte çalışacağını söyledi.

Şinhua'nın haberine göre, Wang ve Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Güney Afrika'da yapılan BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Wang toplantıda yaptığı konuşmada, Çin ve Hindistan'ın kapsamlı ortak çıkarları bulunduğunu ifade etti.

İki ülkenin sınır bölgelerinde barış ve huzuru korumaları gerektiğine işaret eden Wang, Çin ve Hindistan'ın BRICS ülkeleri arasındaki iş birliğini geliştirmede yapıcı roller üstlenebileceğini söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj da dünyanın önemli ülkeleri arasında olan Hindistan ve Çin'in uluslararası siyasi ve ekonomik düzeni korumak adına ortak tutuma sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

Asya’nın en büyük iki ülkesi, 3 bin 500 kilometrelik sınır hattını paylaşıyor. Çin ve Hindistan arasında geçen yıl haziran ayında cereyan eden sınır sorunu nedeniyle ilişkiler gerilmişti. İki ülke arasındaki Donglang bölgesinde sınırın Çin tarafında Pekin yönetimi yol inşaatı yaptığı sırada Hindistanlı askerler sınırı geçerek inşaata müdahale etmişti.

Çin, bunun üzerine Hindistan'ı sınır ihlali yapmakla suçlamıştı. Hindistan'ın, geçen ağustosta askerlerini ilgili bölgeden çekmesiyle ikili ilişkilerde düşen gerilim, tarafların eylül ayında Çin'in Şiamın kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde anlaşmasıyla son bulmuştu.

