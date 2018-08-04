Çin ve Türkiye, Kuşak ve Yol projesinde birlikte hareket ediyor

PEKİN (AA) - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türkiye ve Çin'in İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol projesi ile yeniden bir araya geldiğini belirtti.

Çin'in resmi yayın organlarından China Daily gazetesine iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin başlaması vesilesiyle bir yazı kaleme alan Büyükelçi Önen, Asya’nın doğusunda Çin'in batısında Türkiye'nin yüzyıllardır İpek Yolu’nun koruyuculuğunu yaptığını ve iki ülkenin Kuşak ve Yol projesinde birlikte hareket ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Önen, "Tarihi İpek Yolu ile iş birliğinin ortak zenginlik getirdiğini yüzyıllar boyunca tecrübe etmiş olan Çin ve Türkiye bugün de bu tecrübenin yardımıyla Kuşak ve Yol projesi etrafında ortak refah anlayışına dayalı yeni bir gelecek inşası için birlikte hareket etmektedirler." ifadesini kullandı.

Kuşak ve Yol'un önemli bir adımı durumundaki Türkiye'nin öncülük ettiği Orta Koridor projesinin en önemli ayağı olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi'nin geçen yıl hayata geçtiğini anımsatan Önen, bu sayede Pekin ile Londra arasında iki haftadan kısa bir sürede kesintisiz ulaşım için gerekli altyapının sağlandığını vurguladı.