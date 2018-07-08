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Çin yolculuğundaki klasik arabalar Kapadokya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:00 | Son Güncelleme

Hollanda'dan klasik arabalarla yola çıkan gezginler Kapadokya'da mola verdi

NEVŞEHİR (AA) - Tarihi İpekyolu güzergahını takip ederek Çin’in başkenti Pekin'e ulaşmak için Hollanda'dan klasik otomobillerle yola çıkan gezginler, Kapadokya bölgesinde mola verdi.

"TransAsia" adıyla düzenlenen klasik otomobil rallisine çeşitli Avrupa ülkelerinden katılan gezginler, 1 Temmuz'da başladıkları toplam 25 bin kilometre katedilecek yolculukta beşinci molayı Nevşehir'in Göreme beldesinde verdi.

Klasik araba tutkunları, bölgede bir gece konakladıktan sonra peribacalarının bulunduğu Kılıçlar Vadisi'ni gezdi.

Burada hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, yeniden yola koyulurken klasik arabalar peribacaları arasında güzel görüntü oluşturdu.

Organizasyonun koordinatörü Klaas Postma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altı haftalık yolculuk sonunda Çin'e ulaşmaya çalışacaklarını, bir süre orada kaldıktan sonra farklı bir güzergahtan dönüş yapacaklarını belirtti.

Sekiz günlük Türkiye etabında farklı şehirleri ve doğal güzellikleri görme imkanı elde ettiklerini aktaran Postma, Türk insanının yardımseverliğine dikkati çekti.

Postma, "Hollanda'dan altı haftada Çin'e ulaşmak amacıyla yola çıktık. Çeşitli kültürleri gözlemleyerek gezimize devam ediyoruz. Sekiz günlük Türkiye etabında çok güzel yerler gördük. İstanbul ve Ankara'da tarihi yerleri gezdik. Seyahatimiz çok iyi devam ediyor zira Türkler çok yardım ediyor. Arabalarda teknik bir sorun varsa hemen yardımcı olup sorunumuzu çözüyorlar." dedi.

Tura katılanlar İran, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan üzerinden geçerek 6 Ağustos'ta Çin'e ulaşacak. Daha sonra tekrar dönüş için yola çıkacak olan gezginler bu kez daha kuzeyden yol alarak Moğolistan ve Rusya üzerinden Avrupa'ya ulaşarak başlangıç noktasına dönecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya klasik arabalar Nevşehir transAsia

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