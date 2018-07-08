Çin yolculuğundaki klasik arabalar Kapadokya'da

Organizasyonun koordinatörü Klaas Postma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altı haftalık yolculuk sonunda Çin'e ulaşmaya çalışacaklarını, bir süre orada kaldıktan sonra farklı bir güzergahtan dönüş yapacaklarını belirtti.

Postma, "Hollanda'dan altı haftada Çin'e ulaşmak amacıyla yola çıktık. Çeşitli kültürleri gözlemleyerek gezimize devam ediyoruz. Sekiz günlük Türkiye etabında çok güzel yerler gördük. İstanbul ve Ankara'da tarihi yerleri gezdik. Seyahatimiz çok iyi devam ediyor zira Türkler çok yardım ediyor. Arabalarda teknik bir sorun varsa hemen yardımcı olup sorunumuzu çözüyorlar." dedi.

Tura katılanlar İran, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan üzerinden geçerek 6 Ağustos'ta Çin'e ulaşacak. Daha sonra tekrar dönüş için yola çıkacak olan gezginler bu kez daha kuzeyden yol alarak Moğolistan ve Rusya üzerinden Avrupa'ya ulaşarak başlangıç noktasına dönecek.

