Çin, yeni teknoloji donanımlı iki uyduyu yörüngeye fırlattı.
Şinhua ajansı, uydular arası iletişim ve uydular üzerinde yeni testler uygulayacak "ikiz" uydunun Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş-2C (Long March) roketiyle uzaya gönderildiğini duyurdu.
Bunun, Uzun Yürüyüş roket serisiyle gerçekleştirilen 278'inci uzay misyonu olduğu kaydedildi.
Çin, mayıs ayında yüksek çözünürlüklü görüntü alma teknolojisine sahip Gaofın-5 uydusunu ve Ay’ın karanlık yüzünü keşfetmek için Çüeçiao iletişim uydusunu uzaya göndermişti.
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