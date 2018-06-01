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Çınar ağacının hurdaya çevirdiği araçtan yara almadan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine çınar ağacı devrildi, sürücü hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu -Sürücü Utku Özsöz: "Ağacın bana doğru geldiğini görmemle geriye doğru attım. Böylece sıkışmaktan kurtuldum. Her şey 1-2 saniye içinde gerçekleşti, ağacın sadece bana geldiğini görebildim"

İZMİR (AA) - İzmir'de trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine ağaç devrildi, 24 yaşındaki sürücü hurdaya dönen aracından yara almadan çıktı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Gazi Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Utku Özsöz'ün kullandığı 45 RG 102 plakalı otomobilin üzerine refüjdeki çınar ağacı devrildi.

Sürücü Özsöz olayda yaralanmazken, itfaiye ekipleri kapanan yolu, ağacı ve aracı kaldırdıktan sonra trafiğe açtı.

Özsöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik ışıklarında beklediği sırada devrilmeye başlayan ağacın üzerine doğru geldiğini gördüğünü ve o anda koltuğunu geriye doğru çektiğini söyledi.

Olaydan sonra çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıktığını anlatan Özsöz, "Ağacın bana doğru geldiğini görmemle kendimi geriye doğru attım. Böylece sıkışmaktan kurtuldum. Her şey 1-2 saniye içinde gerçekleşti, ağacın sadece bana geldiğini görebildim." dedi.

Özsöz'ün ablası Ezgi Özsöz, hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtulan kardeşini görünce kendisine sarılarak ağladı.

Öte yandan bazı vatandaşlar, tramvay çalışmaları sırasında ağaçların köklerine zarar verildiğini iddia etti.

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ağaç devrildi izmir Kaza

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