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Çınar Belediye Başkanlığına Deniz seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:08 | Son Güncelleme

Çınar Belediye Meclisince, görevden alınan eski belediye başkanı Ahmet Cengiz'in yerine Deniz Demir getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Görevden alınan DBP'li eski belediye başkanı Ahmet Cengiz'in yerine, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) meclis üyesi Deniz Demir seçildi.

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski belediye başkanı Cengiz'in yerine yeni başkanın belirlenmesi için belediye meclis üyeleri arasında seçim yapıldı. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda belediye başkanlığına DBP'li meclis üyesi Deniz Demir getirildi.

Diyarbakır'da 7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet'' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince onanmasının ardından Ahmet Cengiz, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne teslim olmuştu.

Belediye meclisince 27 Nisan'da yapılan seçimde başkanlığa DBP'li meclis üyesi Beyaz Kaplan seçilmişti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 21 Şubat 2008 tarihinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, "silahlı teröre örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Kaplan'ın memnu hakları geri alınmadığından, "seçilme yeterliliği" olmadığı gerekçesiyle mazbatasının iptaline karar vermişti.

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