Çınar Emniyet Amirliğine yönelik terör saldırısına ilişkin dava

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen, bir polis memurunun şehit olduğu, 5 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili davada, 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Mustafa A, Nurettin C, tutuksuz yargılanan Harun D. ile avukatları ve terör saldırısında eşini kaybeden polis memuru C.B. hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, 2 sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.
Terör saldırısında eşini kaybeden polis memuru C.B, saldırıda eşinin şehit olduğunu, 2 yaşındaki oğlunun yetim kaldığını belirterek, "İhanet ettikleri bu devlet bunları beslemesin istiyorum. Sanığın dağ kadrosunda fotoğrafı var, daha ne olacak." ifadelerini kullandı.
Mahkeme, sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.
İddianamede, sanıklar Harun D. ve İzzet Ö. hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kamu görevlisini öldürmek", "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs", "tasarlayarak öldürmek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak" ve "mala zarar vermek" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 bin 380'er yıl, bomba yüklü aracı satın alarak terör örgütü PKK'ya verdikleri öne sürülen Nurettin C. ve Mustafa A. hakkında da "aynı suçlara yardım eden sıfatıyla katıldıkları" iddiasıyla 4 bin 140'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Çınar İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanına 13 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir polis memuru şehit olmuş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı.
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