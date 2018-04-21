Çınarcık 13. Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Festivali

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Çınarcık Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Festivali", 6 ülkeden 200 kişinin katılımıyla başladı.

Çınarcık Turizm Derneği tarafından Çınarcık Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivale Kazakistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek ve Gürcistan'dan gelen halk oyunları grupları katılıyor.

Yalova Bahçelievler İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu mehter takımının gösterisi ve misafir ülke öğrencilerinin de katıldığı kortejle başlayan festival, Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açılış konuşmalarıyla devam etti.

Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, çocuklar bayramları güzel geçirdikçe hem dünya hem de ülkede barış olacağını söyledi.

Festival kapsamında Çınarcık'a gelen ülkelerin kültürlerini yansıttığını ve paylaştığını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Biz büyük bir milletiz. Bugün burada gördüğünüz bayrakların tamamı 100 yıl öncesinde bizim sınırlarımız içindeydi. Dolayısıyla buradaki kardeşlerimiz, çocuklarımız hepsi bizim çocuklarımız. Bugün kültürlerini bizimle paylaşıyorlar. Aslında bize ait olan kültürleri tekrar bize hatırlatıyorlar. Bizim coğrafyamızdan ülkemize gelen bu kardeşlerimize 'Hoş geldiniz, şeref verdiniz' diyorum. İnşallah bu çocukların buraya gelişiyle beraber bizim dünyaya vermek istediğimiz barış mesajını çocuklar üzerinden bütün dünyaya bütün ülkelere yaymış olacağız."