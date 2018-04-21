HABER

Çınarcık 13. Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 21:14 | Son Güncelleme

Festivale Kazakistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek ve Gürcistan'dan halk oyunları grupları katılıyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Çınarcık Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Festivali", 6 ülkeden 200 kişinin katılımıyla başladı.

Çınarcık Turizm Derneği tarafından Çınarcık Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivale Kazakistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek ve Gürcistan'dan gelen halk oyunları grupları katılıyor.

Yalova Bahçelievler İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu mehter takımının gösterisi ve misafir ülke öğrencilerinin de katıldığı kortejle başlayan festival, Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açılış konuşmalarıyla devam etti.

Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, çocuklar bayramları güzel geçirdikçe hem dünya hem de ülkede barış olacağını söyledi.

Festival kapsamında Çınarcık'a gelen ülkelerin kültürlerini yansıttığını ve paylaştığını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Biz büyük bir milletiz. Bugün burada gördüğünüz bayrakların tamamı 100 yıl öncesinde bizim sınırlarımız içindeydi. Dolayısıyla buradaki kardeşlerimiz, çocuklarımız hepsi bizim çocuklarımız. Bugün kültürlerini bizimle paylaşıyorlar. Aslında bize ait olan kültürleri tekrar bize hatırlatıyorlar. Bizim coğrafyamızdan ülkemize gelen bu kardeşlerimize 'Hoş geldiniz, şeref verdiniz' diyorum. İnşallah bu çocukların buraya gelişiyle beraber bizim dünyaya vermek istediğimiz barış mesajını çocuklar üzerinden bütün dünyaya bütün ülkelere yaymış olacağız."

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt da bu organizasyonların kolay olmadığını ve emek istediğini belirterek, Çınarcık Turizm Derneğine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada eşi benzeri olmayan bir bayram olduğunu vurgulayan Kurt, "Bu, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece bizim çocuklarımıza değil dünya çocuklarına armağan ettiği bir bayramdır." ifadelerini kullandı.

Çınarcık Turizm Derneği Başkanı Naci Soyer de festivale katılan grupları selamlayarak, bayramlarını kutladı.

Festival, konuşmaların ardından grupların gösterileriyle devam etti.

Çiftlik Bank CEO'su için flaş kararÇiftlik Bank CEO'su için flaş karar
MB açıkladı! Yıl sonu dolar ne kadar olur? MB açıkladı! Yıl sonu dolar ne kadar olur?
Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyorÜnlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çınarcık Çınarcık 13. Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Festivali Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi Çınarcık Turizm Derneği Yalova

En Çok Okunan Haberler

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız

Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız

Ürdün'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Ürdün'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Amasya'da yol kontorolünde fark edildi! Jandarma lüks araca el koydu

Amasya'da yol kontorolünde fark edildi! Jandarma lüks araca el koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.