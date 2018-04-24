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Çınarcık 13. Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 00:04 | Son Güncelleme

Kazakistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek ve Gürcistan'dan halk oyunları ekiplerinin katıldığı festival sona erdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Çınarcık Uluslararası Çocuk Halk Oyunları" Festivali sona erdi.

Çınarcık Turizm Derneği tarafından belediyenin katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış programında, Kazakistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek ve Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekipleri ile Yalova Bahçelievler İlkokulu ve Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu halk oyunları grupları gösteri sundu.

Festivalin kapanışında konuşan Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Anadolu'nun zengin kültürünün çocuklarla bütün dünyaya yayılacağını söyledi.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt da bu yıl festival kapsamında 6 ülkeden 200 misafirin Çınarcık'ta ağırlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından konuk ülkelerin halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Festival havai fişek gösterileriyle sona erdi.

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