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Cinayet anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 13:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Eskişehir'de hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, hasarlı trafik kazasının ardından çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürüldüğü dakikalar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bir iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 24 Aralık'ta Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı yakınlarında eski Emirler Mahallesi muhtarı Halit K. (60) ile Mehmet Yılmaz (45) arasında çıkan tartışma ve silahla vurulma anı yer alıyor.

Mehmet Yılmaz idaresindeki kamyonet, Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı yakınlarında, Halit K'nin kullandığı 26 DR 966 plakalı otomobille çarpışmıştı. Hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Halit K, tabancayla Mehmet Yılmaz'ı öldürmüştü. Eski muhtar Halit K, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

(AA)

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