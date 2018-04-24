Cinayet sanığı eski apartman yöneticisine 28 yıl 4 ay hapis

Kastamonu'da bir apartmanın eski ve yeni yöneticileri arasında çıkan kavgada, bir kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir apartmanda eskiden yöneticilik yapan ve tartıştığı yeni yönetici Fehmi Kocaoğlu ile annesi Fatma Kocaoğlu'nu yaraladığı, eşi Fikriye Kocaoğlu'nu ise öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Aydemir Narin ile Fehmi ve Fatma Kocaoğlu katıldı.
Sanık Narin savunmasında, tartışmanın apartman yönetiminin karar defterindeki alacak yazısından çıktığını, olay günü kendisine biber gazı sıkıldığını iddia etti.
Biber gazı nedeniyle olay sırasında gözlerinin görmediğini öne süren Narin, "Ben bunlardan para istemedim. Onlar bana gelerek 'ne para istiyorsun' dediler. Olay günü bana biber gazı sıktılar. Gözümün görmemesi nedeniyle nefsi müdafaa sınırları içinde kendimi korumak amacıyla tabancayla ateş ettim. Daha sonra biber gazını olay yerinden kaybettiler. Suç aletini kaybettiler. Kendimi kurtaracak şekilde yaptım. Üzgünüm." dedi.
Fehmi Kocaoğlu ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı olayı haksız tahrik altında işlediği gerekçesi ile Fikriye Kocaoğlu'na yönelik eyleminden dolayı 15 yıl, Fehmi Kocaoğlu'na yönelik eyleminden dolayı 5 yıl, Fatma Kocaoğlu'na yönelik eyleminden dolayı ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Sanığa ruhsatsız silah kullandığı gerekçesiyle de 10 ay hapis cezası ve 25 gün adli para cezası verildi.
- Olay
İnönü Mahallesi Orhan Şaik Gökyay Sokak Hayal Apartmanı'nda 31 Mart 2017'de, eski yönetici Aydemir Narin ile yeni yönetici Fehmi Kocaoğlu arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Narin, tabanca ile Fehmi Kocaoğlu ve eşi Fikriye Kocaoğlu ile annesi Fatma Kocaoğlu'na ateş etmişti.
Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fikriye Kocaoğlu, hayatını kaybetmişti.
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