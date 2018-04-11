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Cinayet sanığı eski ilçe başkanına 15 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

Aydın'da cinayetten yargılanan eski CHP Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Aydın'da "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanan eski CHP Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ'a 15 yıl hapis cezası verildi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Bozdağ, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Bozdağ'ın avukatları tarafından yapılan dosya içeriğindeki kamera görüntüleri ve fotoğrafların detaylı incelenmesi talebi mahkeme heyetince reddedildi.

Duruşmada son sözü sorulan maktul Şükrü Aytunç Tek'in eşi Dilek Tek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olayda hayatını kaybeden Tek'in babası Ali Tek ise "Bunun alacak verecek meselesi olmadığını daha öncede söyledim. Sanık oğluma borç para vereceği zaman mutlaka eşimi arayıp 'vereyim mi' diye sorardı. Benim oğlumun sanığa borcu yoktur." dedi.

Sanık Bozdağ, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek "O gün beni eve çağırdı. Ben bugüne kadar kimsenin evine izinsiz girmedim. Uyuşturucu kullandığı için ağır uyuyordu. O günde uyandırmak istedim. Kendisine verdiğim borcu isteyince, önceden de borçlu olmasından dolayı bana küfretti. Aramızda bir boğuşma yaşandı. Silah sesi sonrası onun vurulduğunu anlamadım. Hatta ilk kendime baktım vuruldum mu diye. Kasıtlı yapılmış bir şey değildi. Benim yakın ve sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Bozdağ'ın "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, tahrik indirimi uygulanarak cezasının 18 yıla indirilmesine, mahkemedeki iyi hali göz önüne alınarak cezanın 15 yıla düşürülmesine karar verdi. Bozdağ'a "Konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

- Olay

Germencik ilçesinde 3 Mayıs'ta kavga ihbarı alan polis ekipleri, 43 yaşındaki Şükrü Aytunç Tek'i evinde silahla öldürülmüş halde bulmuş, olayın faili olarak aranan CHP Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, Söke ilçesinde yaşanan kovalamacanın ardından yakalanmıştı. Tutuklu yargılanan sanık, ilk duruşmada olaydan bir gün önce metamfetamin kullandığını itiraf etmişti.

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