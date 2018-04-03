Cinayet sanığı ilçe başkanına müebbet talebi

Germencik ilçesinde "kasten adam öldürme" suçlamasıyla dava açılan eski CHP Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ hakkında, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Bozdağ, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada söz alan maktul Şükrü Aytunç Tek'in babası Ali Tek, olayın alacak verecek değil, uyuşturucu meselesinden çıktığını, sanığın oğluna para vererek uyuşturucu temin ettirdiğini öne sürdü.

Tek, "O gün evde olan bir miktar uyuşturucuyu oğlumdan istemiş. Fakat oğlum vermek istememiş. Daha sonra da oğlumu vurmuş. Konuya ilişkin daha önce de tartışma yaşamışlar." dedi.

Bozdağ ise siyasetle uğraşan bir kişi olmasından dolayı birçok kişiyi tanıdığını, olayda hayatını kaybeden Tek'le de bu kapsamda tanıştıklarını savunarak olayın yaşandığı gün Tek'in kendisinden borç istediğini iddia etti.

Bozdağ, "Ben Germencik'te sevilen biriydim. Her şeyim vardı. Bir siyasi parti başkanıydım. Böyle bir şeyin olacağı aklıma bile gelmezdi." ifadelerini kullandı.